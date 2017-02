Verissimo le news della puntata di sabato 18 febbraio 2017 – «Una puntata ‘esplosiva’!» Dopo la prima intervista assoluta al protagonista de Il Segreto Angel De Miguel, la puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio si è rivelata una delle più dense degli ultimi tempi, con la presenza di diversi personaggi molto seguiti dal pubblico, alcuni dei quali presenti per la prima volta nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Tra questi il grande assente dell’ultima edizione di Sanremo: il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio che ha parla di musica e della sua vita. Si racconta in maniera inedita e a tratti commovente anche la super opinionista del reality Vladimir Luxuria. Inediti anche gli attori Paola Cortellesi e Antonio Albanese, protagonisti al cinema del film Mamma o papà?. Inoltre Silvia Toffanin ha accolto in studio Dayane Mello, la prima naufraga eliminata al televoto dall’Isola dei famosi 12.

Le news di Verissimo mostrano che Dayane Mello – balzata agli onori del gossip televisivo per essere stata la prima eliminata dell’edizione corrente dell’Isola dei Famosi – è stata una degli ospiti principali del pomeriggio televisivo di Silvia Toffanin. Ovviamente la modella ha avuto molte cose da raccontare, sia sull’Isola, che sul suo rapporto con Stefano Bettarini (di cui si dichiara ‘innamorata pazza‘), che sulla sua infanzia. Un’infanzia difficile, caratterizzata da una grande distanza da sua madre, prostituta di professione, e dal fatto che suo fratello, che si occupava di lei, è stato presto portato via da suo padre. Una grande presenza nella sua vita è stata invece quella della nonna. Dayane si ripromette di essere sempre presente per sua figlia Sofia, e crede molto nell’amore nato sull’Isola fra lei e il calciatore.