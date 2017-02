Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 19 febbraio 2017. L’esame congiunto dei ddl amnistia e indulto avrà luogo nel corso della 369 seduta della Commissione giustizia al Senato martedì 21 febbraio 2017, alle ore 15,15 come da calendarizzazione ufficiale resa nota online. Ecco allora le ultime news su carceri e detenuti ad oggi 19 febbraio 2017.

È stata inaugurata due giorni fa la camera riservata ai detenuti ricoverati nell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. “L’intervento di riqualificazione è stato realizzato grazie alla sinergia tra Amministrazione Penitenziaria e Azienda Asl Roma 4, già da tempo impegnata a garantire adeguati livelli di cura e assistenza alla popolazione detenuta nelle carceri di Civitavecchia. “L’apertura nell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia di una camera dedicata ai detenuti con problemi di salute che non possono essere curati in carcere rappresenta un ulteriore passo in avanti nel territorio della Asl RM4 nell’attuazione della riforma della sanità penitenziaria che prevede, è bene ricordarlo, per i detenuti gli stessi livelli di assistenza dei cittadini liberi in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione” ha detto il Garante dei detenuti Stefano Anastasia presente all’inaugurazione con il Direttore Generale della ASL RM4 Giuseppe Quintavalle, il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio Abruzzo e Molise Cinzia Calandrino e il Responsabile della cabina di regia del Servizio Sanitario della Regione Lazio Alessio Amato” riporta la nota del Garante detenuti Lazio.

