Anticipazioni Il Segreto, le trame di domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017: «Una patata bollente per Carmelo Leal». Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che – nel corso delle prossime puntate della soap di Aurora Guerra – Severo e Carmelo si avvedono che la mancanza di acqua nelle loro proprietà è dovuta agli interventi di Hernando. Di conseguenza, secondo le anticipazioni de Il Segreto, l’ira dei Santacruz contro Dos Casas monta di giorno in giorno. Tuttavia, deciso a concentrarsi sull’amore per Candela e sui loro progetti di matrimonio, Severo lascia questa patata bollente alle accorte mani di Carmelo.

Nel frattempo, Severo e Lucas sono pronti a celebrare – alla locanda – il loro addio al celibato. Anche Sol e Candela festeggiano a Miel Amarga. Le anticipazioni de Il Segreto mostrano intanto che Camila porta Beatriz in paese senza il permesso di Hernando, che quando lo scopre se la prende di nuovo con la moglie. Frattanto, Matias e Prado continuano a scriversi e sentono molto fortemente la mancanza l’uno dell’altro.

Le anticipazioni de Il Segreto riferiscono infine che Rosario Castaneda si decide a raccontare tutta la verità su Rafaela. Questa è in effetti una donna sposata che sta fuggendo dalle violenze del marito. Sol e Lucas, e Severo e Candela sono finalmente sul punto di sposarsi – e lo faranno tutti insieme – a dispetto degli intrighi di donna Francisca. Costei – livida di rabbia e d’impotenza per non esser riuscita a impedire le nozze dei Santacruz – si sfoga andando a Miel Amarga a minacciarli…