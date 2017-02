Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017: «Una confidenza di Clara ad Adrian». Le anticipazioni di Tempesta d’Amore rivelano che – a precisa domanda di Desirée che pretende di sapere quale segreto di Melli Clara gli abbia confidato – Adrian riesce, con un piccolo escamotage – a menare il can per l’aia e non dirle la verità. In seguito assistiamo all’ennesimo avvicinamento tra Lechner e Clara: il giovane e ricco azionista del Fürstenhof raccoglie lo sfogo della Morgernstern, preoccupata per il fatto che la madre ha deciso di non assumere più le medicine prescrittele dallo psichiatra.

«Per André, traiettoria di fuga…» Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore riferiscono intanto che Werner Konopka Saalfeld cerca di rassicurare suo fratello André, spiegandogli che lui personalmente non ha nulla a che fare con la vicenda di Nadine e invita il sindaco a vedere bene come stanno le cose: dietro le loro recenti traversie potrebbero in realtà celarsi Beatrice e Friedrich. Ma il tentativo di Werner non va a segno: André, più sconvolto che mai, decide di licenziarsi…