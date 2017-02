Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni del 26 febbraio 2017: il piano di Suor Angela

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni del 26 febbraio 2017. Domenica 26 febbraio 2017 andrà in onda la penultima puntata di Che Dio ci aiuti 4. La simatica ed amata fiction Rai sta volgendo al suo termine, ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere e le questioni da risolvere. Aspettiamo con ansia, infatti, di vedere se Nico e Monica riusciranno finalmente a dichiarare il loro amore e se Azzurra riuscirà a dire ad Emma di essere sua madre. E Valentina e Gabriele? Riusciranno a chiarirsi? Tutte queste domande avranno la loro risposta la prossima settimana, con le anticipazioni dell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 4! Intanto diamo uno sguardo alle anticipazioni ufficiali delle puntate di Che Dio ci aiuti 4 di stasera e di domenica prossima.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di stasera, 19 febbraio 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4, Emma avrà una cocente delusione: la famiglia che stava avviando le pratiche per la sua adozione decide di non accogliere più la ragazzina, che è così costretta a ritornare in convento con uno stato d’animo triste e sconsolato. Emma, infatti, è convinta che quest’occasione persa sia l’ultima che il destino le ha offerto per avere una famiglia vera. Azzurra per cercare di sollevare il morale alla figlia, le organizza una festa a sorpresa per il suo compleanno…

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni del 26 febbraio 2017: la preparazione agli esami finali.

Le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4 in onda domenica 26 febbraio 2017 rivelano che le ragazze del convento sono impegnate con gli esami finali. Alcune sio prepareranno al meglio, altre sono disposte anche a barare… Suor Angela ed Edo, infanto, sono stufi di vedere Monica e Nico continuare a farsi la guerra quando è evidente che il sentimento tra di loro è diventato molto forte. Decidono, dunque, di mettere in atto un piano per farli avvicinare… Emma, intanto, è in attesa della visita di Caterina, la sua migliore amica ai tempi della Casa famiglia.