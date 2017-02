Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di stasera, 19 febbraio 2017: Emma torna in convento

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni del 19 febbraio 2017 ed il punto della situazione ad oggi. Stasera, domenica 19 febbraio 2017, va in onda su Rai 1 una nuova puntata della fiction Che Dio ci aiuti 4. Nelle scorse puntate abbiamo assistito all’attaccamento di Azzurra alla figlia Emma, e al suo dolore quando Emma sembrava aver trovato una famiglia intenzionata ad adottarla. Un grave incidente, però, inizia a far sospettare Azzurra e Suor Angela che i genitori adottivi di Emma non sono quelli adatti a lei: la ragazzina, insieme alla sua nuova famiglia, è andata in un ristorante giapponese, ma ha buttato tutto il cibo nel tovagliolo. La mancanza di cibo le ha provocato una grave crisi ipoglicemica che l’ha portata al coma… Valentina, intanto, ha lasciato Gabriele: il comportamento che il fidanzato ha avuto durante la festa l’ha fatta sentire umiliata e ferita. Cosa accadrà nella puntata di Che Dio ci aiuti 4 in onda stasera? Vediamo le anticipazioni ufficiali.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di oggi, 19 febbraio 2017: festa a sorpresa per Emma!

Secondo le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4 in onda stasera, 19 febbraio 2017, Guido fa ritorno in Italia, e per Azzurra questa è una grandissima sorpresa! La ragazza, però, ha un unico pensiero: Emma. La nuova famiglia ha deciso di non andare avanti con l’adozione, e la ragazzina si sente sola ed abbandonata. Azzurra, quindi decide di sollevarle il morale e le organizza una festa a sorpresa per il suo compleanno…