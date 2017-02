Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti. Una nuova puntata di Che tempo che fa torna domenica 19 febbraio 2017 in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20. Condotto come sempre da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback, si preannuncia una puntata davvero ricca di ospiti. Secondo le ultime anticipazioni il primo ospite di Che tempo che fa sarà l’attore premio Oscar Jeremy Irons. Secondo le ultime anticipazioni protagonista di Che tempo che fa sarà anche il cinema italiano, con ospiti Marco Giallini e Alessandro Gassmann, al cinema dal 23 febbraio con il film Beata ignoranza di Massimiliano Bruno. Per quanto riguarda la parte dedicata alla letteratura saranno presenti in studio Paolo Cognetti, il quale presenterà il suo primo romanzo Otto montagne, e Lars Mytting, autore del caso editoriale Norwegian wood.

Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti: ospiti in studio Michele Bravi, Marco Giallini ed Alessandro Gassman.

In questa puntata di Che tempo che fa la parte musicale sarà affidata prima alla band britannica The XX, ed in seguito a Michele Bravi, quarto classificato al Festival di Sanremo 2017 con il brano Il diario degli errori. Secondo le ultime anticipazioni nella seconda parte di Che tempo che fa torneranno gli ospiti fissi Nino Frassica, Fabio Volo, Gigi Marzullo ed Orietta Berti. Ritornano poi anche Marco Giallini e Alessandro Gassmann, mentre tra i nuovi ospiti ci sarà Stefano Fresi, tra gli interpreti del film Smetto quando voglio – Masterclass. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali ci saranno anche Paola Turci, Red Canzian e lo chef vegano Simone Salvini. Protagonista sportiva di questa puntata di Che tempo che fa la sciatrice Federica Brignone, reduce dai Mondiali di St. Moritz.