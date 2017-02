Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Domenica 19 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Domenica in, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 17.05 con la conduzione di Pippo Baudo e Chiara Francini. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali a partire dalla settimana prossima Chiara Francini non sarà più presente in studio in veste di co-conduttrice, in quanto impegnata con il tour dello spettacolo teatrale Due di Luca Miniero che la porterà sui palcoscenici di tutta Italia al fianco di Raoul Bova. La Francini ha dichiarato a tal proposito: “Per me Domenica in è stata un’esperienza eccezionale, ma le date teatrali come è noto vengono fissate con molto anticipo e quindi fin dall’inizio sapevamo tutti che in questo periodo sarei stata in giro per l’Italia”. E conclude con “un grande abbraccio a Pippo e a tutto il meraviglioso team che lo affianca”.

Domenica in, anticipazioni: ospiti in studio Michele Zarrillo e Veronica Pivetti.

Domenica in torna con una nuova puntata domenica 19 febbraio 2017, ricca di ospiti e di grandi interviste. Secondo le ultime anticipazioni nella parte dedicata alla musica di Domenica in ci sarà Michele Zarrillo, reduce di questo Sanremo 2017. Il cantante romano ripercorrerà la sua lunga carriera di successi e parlerà del suo ritorno sulle scene musicali dopo un periodo di stop a causa dell’infarto che lo colpì nel 2013.

Secondo le ultime anticipazioni sarà presente nello studio di Domenica in anche Veronica Pivetti, la quale oltre a parlare della sua lunga carriera, presenterà il suo primo libro, l’autobiografico Mai all’altezza – Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice. Si ritorna poi a parlare di musica con il tenore Gianluca Terranova ed il soprano Lucrezia Drei, entrambi sotto la direzione del maestro Sergio Stella, si esibiranno in alcune delle più belle canzoni romanze della tradizione italiana. Nel corso della puntata ci saranno anche le incursioni del mentalista Francesco Tesei.