Domenica live, anticipazioni ed ospiti. Domenica 19 febbraio 2017 torna una n uova puntata di Domenica live, in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Condotto come sempre da Barbara D’Urso, questo nuovo appuntamento con Domenica live ci accompagnerà per tutto il pomeriggio con una lunghissima diretta che terminerà alle 18.45. Secondo le ultime anticipazioni si preannuncia una puntata davvero ricca di ospiti, i quali si racconteranno in lunghe interviste per parlare della loro vita privata e dei loro progetti per il futuro. Nella scorsa puntata di Domenica live era stata ospite in studio Sandra Milo, la quale aveva voluto commentare l’imitazione di Virginia Raffaele a Sanremo 2017….

Domenica live: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 19 febbraio 2017.

Domenica live torna con una nuovissima puntata, interamente in diretta e condotta come sempre da Barbara D’Urso. Secondo le ultime anticipazioni anche questa puntata di Domenica live sarà divisa in due parti, una prima dedicata ai fatti di cronaca ed una seconda dedicata al mondo dello spettacolo e alle famose interviste di Barbara D’Urso. Con molta probabilità nella prima parte di Domenica live si parlerà del suicidio del ragazzo di Lavagna, che a soli 16 anni ha deciso di buttarsi dal balcone di casa sua durante una perquisizione della finanza. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo è probabile che si parli di Isola dei Famosi 2017, e dell’amore nato tra Dayane Mello e Stefano Bettarini. Per quanto riguarda gli ospiti nessun nome è ancora trapelato, ma vi terremo aggiornati…