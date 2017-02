Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di lunedì 20 febbraio 2017

Guida tv completa di lunedì 20 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda lunedì sera, 20 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv I fantasmi di Portopalo. Su Canale 5, invece, vedremo il reality L’Isola dei famosi. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction I fantasmi di Portopalo, con Beppe Fiorello e Giovanni Battiston. La serie tv affronta un tema delicato e parla della prima grande tragedia del Mar Mediterraneo, avvenuta alla vigilia di Natale del 1996, in cui morirono 283 migranti.

Su Rai 2 verrà trasmesso il film Escape Plan – Fuga dall’Inferno. Ray Breslindeve collaudare la sicurezza di un carcere e finge di essere un detenuto che cerca una via di fuga. Ray, però, si accorge che le misure di sucurezza non sono state rispettate… Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Presa diretta, e stasera si affronteranno delicati temi quali quello delle adozioni internazionali e quello della migrazione.

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quinta colonna. Anche oggi Paolo Del Debbio approfondirà alcuni temi politici con tanti ospiti ed opinionisti in studio. Su Canale 5 andrà in onda il reality condotto da Alessia Marcuzzi L’Isola dei famosi. Stasera assisteremo a nuove sfide tra i naufraghi e vedremo chi tra le persone in nomination (Raz Degan e Gicomo Urtis) abbandonerà l’Isola. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Wolverine – L’immortale. Logan si è ritirato sui monti ed è ossessionato da allucinazioni riguardanti Jean Grey. Un giorno una mutante giapponese lo trova e lo porta a Tokyo dove un magnate della tecnologia sta morendo ma ha espresso il desiderio di vederlo prima di esalare l’ultimo respiro…

Lunedì sera, 20 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il programma Bianco e nero – Cronache italiane. Luca Telese con Francesca Lancini conduce, da lunedì 6 febbraio 2017, “Bianco e Nero – Cronache italiane”, con la partecipazione dell’avvocato penalista Giulia Bongiorno e Luisella Costamagna e l’investigatore Piero Provenzano. In trasmissione verranno affrontati i temi di cronaca più discussi, i casi irrisolti, gli enigmi della nostra storia recente con la ricostruzione dei fatti grazie all’aiuto di esperti, testimoni, opinionisti, tecnici.