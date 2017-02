Isola dei Famosi 2017, anticipazioni. Lunedì 20 febbraio 2017 andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, condotta come sempre da Alessia Marcuzzi e con la partecipazione in di Vladimir Luxuria come opinionista in studio. La puntata si preannuncia ricca di eventi e colpi di scena. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali l’eliminata della scorsa settimana, Nathaly Caldonazzo, sarà presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2017 per parlare della sua esperienza nel reality. Sarà presente in studio anche Dayane Mello, che probabilmente ci racconterà come procede la sua relazione con Stefano Bettarini. Vediamo cos’altro succederà in questa nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017…

