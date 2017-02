Isola dei Famosi 2017, il daytime, le anticipazioni e le news di oggi 19 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 19 febbraio 2017: la situazione sull’Isola del Fuoco. Raz è un lavoratore instancabile, e la sua energia contagia anche Massimo Ceccherini, che si sente pieno di energia. Quando si lavora per gli altri, spiega Raz ai suoi compagni, non si tratta più di semplice lavoro ma di una vera e propria disciplina spirituale. Raz concepisce il lavoro come unica soluzione per vivere sull’isola, e non concepisce chi, come Giacomo, dorme con il sole già alto. “Ma quanto dorme?”, si chiede il modello israeliano. Raz è instancabile: continua a lavorare, e inizia ad andare alla ricerca di legna. Lo spirito dell’israeliano affascina Massimo, che sostiene che Raz deve vincere l’Isola. Raz, intanto, riparla dell’importanza del fuoco.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, la situazione sull’Isola dei Metalli.

Sull’Isola dei Metalli la situazione prosegue tranquilla e serena. I naufraghi sono affascinati dai bellissimi paesaggi , l’unico problema restano gli insetti che hanno designato Samantha come vittima preferita ma anche gli altri naufraghi non sono risultati del tutto indenni…