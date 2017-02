News Orleans (USA). Per chi ha la fortuna e il piacere di trovarsi in questi giorni negli Stati Uniti, vale la pena di andare a New Orleans dove il Carnevale è una vera e propria celebrazione che trasforma il Martedì Grasso in una festa senza paragoni. Il Carnevale venne esportato in America dal colono di origini francesi Jean Baptiste Le Moyne Sieur de Bienvillee: il primo Carnevale americano venne celebrato nel 1703 a Fort Louis de la Mobile. Da allora la festa divenne un piacevole momento di allegria in tutte le città che man mano venivano fondate. A New Orleans che il Carnevale veniva celebrato già dal 1730. Perché assumesse la fisionomia odierna c’è voluto del tempo: per esempio la nascita dei Krew risale alla seconda metà dell’Ottocento.

Mardi Gras: il più grande spettacolo gratuito al mondo!

Mardi Gras a New Orleans al giorno d’oggi si può dire che sia al massimo del suo splendore, e i suoi organizzatori non millantano nulla quando definiscono il loro Carnevale come “The Greatest Free Show on Earth!”. Si viene infatti travolti da musica e carri, ma anche sfilate e gruppi di figuranti il cui dress code è porpora, simbolo di giustizia, verde, simbolo di fede e oro, il potere. Negozi e uffici sono chiusi, e cittadini e turisti assistono alle parate in un clima gioioso e tranquillo.

I Carnival Krewes, animatori delle strade!

I responsabili di tanta allegria sono i Carnival Krewes, i gruppi che organizzano i carri e che animano le strade della città nei giorni di festa, ognuno con una sua specifica particolarità. Le noci di cocco sono il dono storico che il Krewe Zulu fa agli spettatori, la magnificenza distingue da sempre i carri del Krewe of Bacchus, mentre il Krewe of Rex è uno dei più antichi partecipanti, e sfila dal 1872. Suscita sempre molto attesa la parata dei Krewe indiani di cui, per tradizione, non si conosce ne’ la data e neppure il percorso. Variegati e fantasiosi sia i nomi che le tematiche degli altri Krewe: fra quelli ispirati al mondo dell’antica Grecia, c’è il Krewe Morpheus, con più di 500 figuranti, mentre dalle arie decisamente più celtiche c’è quello dei Druidi. Oltre alle rievocazioni storiche, c’è anche spazio per krewe che si ispirano a diversi valori, come quello Mystic Krewe of Femme Fatale fondato per favorire l’amicizia delle componenti.

La gioia di mettersi in maschera!

Il Mardi Gras vuol dire non solo osservare le parate, ma anche mettersi in maschera e trascorrere una giornata in serenità e spensieratezza, senza dimenticare di ritagliarsi un po’ di tempo per visitare le attrazioni legate al Carnevale, per esempio il Louisiana State Museum o il Germaine Cazenave Wells Mardi Gras Museum. E allora, per il prossimo Carnevale immergetevi nell’atmosfera di festa di New Orleans, dove la parola d’ordine è allegria e divertimento, i giusti ingredienti per un indimenticabile Mardi Gras!