Papa Francesco l’Angelus in piazza San Pietro, oggi domenica 19 febbraio 2017. Come di consueto oggi Papa Francesco terrà l’Angelus in piazza San Pietro, atteso come sempre da tanti fedeli. In attesa di riportarvi le parole di oggi del pontefice, vi ricordiamo quelle espresse dal papa pochi giorni fa durante la visita all’Università Roma Tre per incontrare la comunità dell’ateneo. Per Bergoglio “in un società dove la politica si è abbassata tanto, e sto parlando della società mondiale, non di qui, si perde il senso della convivenza sociale”. Il Pontefice ha fatto riferimento agli insulti sui giornali, ai dibattiti in tv dove ci si interrompe. “Dove non c’è il dialogo c’è violenza”, ha ammonito Bergoglio.

“Nel mondo di oggi ci troviamo di fronte a una guerra mondiale. Una guerra a pezzetti, ma che c’è” ha proseguito “La guerra è fatta dalla violenza prima di tutto verbale, dove prima si insulta poi ci si domanda perché. Una guerra quindi che inizia nei nostri cuori prima ancora che fuori di noi. Stiamo perdendo il senso del dialogo e della convivenza sociale, perché per dialogare prima bisogna ascoltare”. In questo, un ruolo fondamentale deve essere delle università, “che non devono essere luoghi dove semplicemente si studia e poi si torna a casa. Ma un luogo di discussione, dialogo e confronto. Dove c’è questo, c’è università”. Francesco è arrivato all’Università alle 10 per la sua prima visita a un ateneo statale italiano.

Le parole di Papa Francesco nella visita all’Università Roma Tre.

Lo hanno accolto, tra gli altri, il rettore Mario Panizza e il ministro dell’Istruzione Fedeli, oltre mille studenti lo aspettavano nel cortile del rettorato. C’era anche Nour Essa, 31 anni, nata a Damasco, in Siria, e arrivata in Italia da Lesbo con il Papa, ospite del suo volo insieme ad altri undici rifugiati, nell’aprile 2016. Oggi è iscritta al terzo anno del corso di laurea di Biologia di Roma Tre e le mancano cinque esami per ottenere la laurea triennale. “Santo Padre” ha esordito “mi chiamo Nour e sono siriana. Sono scappata dal mio Paese un anno fa con mio marito e il mio bambino. Siamo arrivati all’Isola di Lesbo dove siamo rimasti nel campo per un mese, poi la nostra vita è cambiata in un giorno grazie a lei. E ora mi sono rapidamente integrata in Italia grazie a una comunità cristiana, e di questo vorrei parlarle”.

Francesco parlando a braccio ha ricordato quale sia il cuore dell’Europa, quali le sue radici: “Ogni Paese – ha detto – deve vedere che possibilità ha di accogliere, ma tutti devono farlo”, perché i migranti “sono uomini e donne come noi. Per questo “bisogna integrarli”, e “fare uno scambio di culture”, perché “questo toglie la paura”. E ancora: “Le migrazioni non sono un pericolo”. Mentre c’è chi difende “l’identità cristiana dell’Europa e ha paura che se arriva gente di altra cultura perdiamo l’identità europea”. Eppure, “i ragazzi che hanno fatto la strage a Zaventem erano belgi: nati in Belgio, immigrati di seconda generazione, ghettizzati non integrati”.

Per Francesco molti dei problemi della nostra società hanno invece come causa le difficoltà economiche: “La liquidità dell’economia – ha detto – toglie la concretezza e la cultura del lavoro, i giovani non sanno cosa fare, perché se non trovo che faccio? Girano, li sfruttano qui, tre giorni là e non trovano, alla fine l’amarezza del cuore porta alle dipendenze; le dipendenze hanno una radice, o mi porta al suicidio”, “o mi porta che vado da un’altra parte e mi arruolo in un esercito terroristico, almeno ho qualcosa da fare e do senso alla mia vita”.