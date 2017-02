Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti. Una nuova puntata di Quelli che il calcio che andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 13.45 con la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band. Secondo le ultime anticipazioni per seguire le partite di Serie A ci saranno alla postazione tecnica Emanuele Dotto e Sarah Castellana, mentre alla postazione web ci sarà Melissa Greta Marchetto. In collegamento web ci sarà la pagina Facebook Calciatori Brutti. Per lo spazio dedicato alla musica la cantante, attrice e presentatrice Lodovica Comello, che si esibirà con il brano sanremese Il cielo non mi basta e poi con Le mille bolle blu. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in studio ci saranno Paolo Casarin, Fulvio Collovati, Diego Abatantuono, Daniele Manusia e Diego Gargiulo, giovane promessa del calcio italiano. Anche in questa puntata di Quelli che il calcio immancabili gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario.

Quelli che il calcio, anticipazioni: i collegamenti in diretta dagli stadi.

Domenica 19 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Quelli che il calcio, in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 13.45. Come di consueto Nicola Savino e gli ospiti in studio seguiranno le partite di Serie A grazie ai collegamenti dagli stadi. Per l’anticipo di Bologna-Inter ci saranno Gigi Maifredi e Nicola Berti; per Chievo-Napoli saranno presenti Sara Sorrentino, Luigi Necco e Lucariello; per Pescara-Genoa in diretta dallo stadio Lino Guanciale, Viviano Pavone e Roberto Pruzzo; per Sampdoria-Cagliari ci saranno Moreno Beretta e Flavio Soriga; infine, per Udinese-Sassuolo Bruno Pizzul, Claudio Pasqualin e Sara Peluso.

Secondo le ultime anticipazioni in collegamento da Berlino ci sarà Mia Ceran insieme a Totò Schillaci, mente Mimmo Magistroni e I Mariachi saranno protagonisti di nuove divertenti avventure in diretta da Savona.