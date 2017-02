Riforma delle pensioni, le ultime novità. Le ultime novità sulle pensioni vengono da Tito Boeri, presidente dell’Inps. Dopo l’analisi svolta dalla Corte dei Conti della gestione finanziaria dell’ente previdenziale relativa all’esercizio 2015, in molti si sono chiesti se l’attuale sistema pensionistico sia davvero sostenibile. Tito Boeri, è tornato ad affrontare l’argomento delle pensioni e del sistema previdenziale nel corso di un video messaggio presentato al Friuli Future Forum di Udine. “Voglio sottolineare che il nostro è un sistema pensionistico sostenibile, un sistema che gli altri paesi ci vorrebbero copiare”, ha puntualizzato.

In realtà, per Boeri, i problemi nascono quando si operano delle scelte senza guardare in prospettiva. “Troppo spesso si è intervenuti guardando solo ai costi dell’immediato e non alle conseguenze di lungo periodo, che sono poi quelle che interessano ai giovani”, ha chiarito. Un esempio su tutti è quello delle baby pensioni, che per Boeri “ci hanno lasciato in eredità un peso molto molto forte, determinando gran parte del debito pubblico”.

Le pensioni non sono a rischio, ma la riforma Fornero non va svuotata: l’analisi di Giuliano Cazzola.

Le pensioni non sono a rischio. A ribadirlo, dopo Boeri, anche l’economista ed esperto in materia previdenziale, Giuliano Cazzola da “le formiche.net”. Dopo aver analizzato i dati forniti dalla Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell’Inps, Cazzola ha precisato:” Non è comunque in discussione l’erogazione delle pensioni che è garantita dalla Tesoreria dello Stato anche in situazioni di disavanzo (a meno che il Paese non vada a gambe all’aria)”.

Per evitare che la situazione diventi critica, l’economista avverte che “sarà opportuno non proseguire lungo il Sunset Boulevard della messa in discussione della riforma Fornero. Come si è fatto sino ad ora, anche nella legge di bilancio per il 2017. E con le deroghe contenute in ben 8 salvaguardie-esodati”.