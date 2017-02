Riforma pensioni, oggi 19 febbraio 2017, le novità. Le ultime news sul fronte pensioni, vedono in primo piano per la prossima settimana l’appuntamento tra il governo ed i segretari generali dei sindacati più rappresentativi Cgil, Cisl e Uil, in programma martedì prossimo, 21 febbraio, che darà il via al nuovo tavolo di confronto sui temi legati alla previdenza, alle pensioni e per discutere delle misure attuative delle norme approvate con la legge di Bilancio 2017.

Il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti ha annunciato con soddisfazione il prossimo incontro. Nel frattempo a Rovigo ha preso parte all’assemblea sulla contrattazione sociale con tanti pensionati e pensionate, sottolineando in un post su Facebook: “Siamo un Sindacato e per noi contrattare è fondamentale. Lo facciamo con il governo e in tutta Italia con Comuni, Regioni e istituzioni locali per migliorare le condizioni di vita degli anziani e non solo. Lo dovremo fare sempre di più”.

Pensioni anticipate ed opzione donna, le ultime dichiarazioni di Rossella Lo Iacono e Francesca Gabutti.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, Rossella Lo Iacono, del gruppo opzione donna ultimo trimestre 1957-1958 prende una decisa posizione su molte polemiche che si sono verificate negli ultimi tempi all’interno del gruppo, e dichiara: “Care amiche il nostro è un gruppo nato per tutelare gli interessi delle Donne nate nell’ultimo Trimestre. Ci dispiace moltissimo per coloro che non avendo I requisiti previsti dalla Legge Maroni sono rimaste fuori ma queste non possono permettersi il lusso di straparlare ed anche insultare per questo motivo da adesso siamo un Gruppo Chiuso. Staremo insieme per aspettare che venga emessa la circolare inps e per seguire le amiche che faranno domanda. Per il resto chiudiamo con le polemiche, le acredini e gli insulti. Non è colpa nostra se la sperimentazione si è conclusa con noi”.

Anche Francesca Gabutti, membro del suddetto gruppo, spiega la decisione del passaggio da gruppo pubblico a privato:”Ciao a Tutte, questo passaggio a Gruppo Privato è stato un passo inevitabile, visti gli attacchi che ci sono stati in particolare contro la cara Rossella, rea di essere sempre disponibile e gentile con tutte. Purtroppo ho potuto personalmente constatare che molte avendo forse dei propri problemi personali hanno la necessità di “sfogo cattivo” contro qualcuno. Purtroppo sono sempre presi di mira coloro che si mettono in 4 per risolvere i problemi… (della serie chi più fa più pecca).

Purtroppo queste persone ci hanno fatto temere anche degli interventi “appariscenti” alla nostra festa. Purtroppo ‘intelligenza sociale non è di tutti. Le carissime amiche che sono in questo gruppo e che per loro, al momento, la situazione le vede escluse avranno sempre il nostro supporto. Quello che dobbiamo tutte capire (e se non lo capiamo abbiamo già perso in partenza), è che l’unione fa la forza lo è stato per il Comitato, lo è stato per il nostro Gruppo”.

Pensioni d’oro e reversibilità, le ultime news dalla regione Sicilia.

Secondo quanto riportato da Il Giornale in Sicilia, la regione in questione detiene il record in assoluto di pensioni d’oro. Su circa 30mila persone che ricevono un assegno previdenziale annuo tra 49mila e 175mila euro da una serie di enti pubblici, metà dei pensionati d’oro è a carico della Regione Sicilia, come riporta Italia Oggi prendendo i dati dall’ultimo Bilancio previdenziale italiano del «Centro Studi di Itinerari previdenziali». Le casse previdenziali analizzate sono quelle del Parlamento, del Quirinale, Corte costituzionali, con una simulazione anche sulla Regione Sicilia, che ha una fondo di previdenza sostitutivo per il personale. Sulle 29.093 prestazioni pensionistiche circa 16.500, appartengono a pensionati della Regione siciliana, per una spesa complessiva di 677 milioni di euro, con una pensione media è di 41mila euro. In Parlamento il costo dei vitalizi degli ex dipendenti è più alto di quelli degli ex eletti, per la Camera il rapporto è tra 256 milioni l’anno per i primi contro i 145 milioni spesi nel 2016 per pagare le 2.116 pensioni agli ex deputati, e anche per il Senato è così.

Anche in Sicilia gli assegni previdenziali degli ex consiglieri regionali comportano una spesa annua più bassa rispetto a quella dell’esercito degli ex dipendenti della Regione: 677 milioni contro 18 milioni di euro, dei quali 7 vanno ai parenti degli ex deputati regionali siciliani (sono consiglieri ma hanno lo stesso titolo dei parlamentari), sotto forma di pensioni di reversibilità.

Pensioni, esodati, ottava salvaguardia, ultime news.

Sul fronte pensioni, esodati ed ottava salvaguardia, tutti i lavoratori che vogliano usufruire dell‘Ottava Salvaguardia, devono presentare istanza di accesso alle Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro o all’Inps per verificare che ci tutti i requisiti di accesso siano rispettati. Questo deve avvenire entro e non oltre il 2 marzo 2017, data fissata a pena di decadenza, ed una volta scaduto il termine non ci sarà più nessuna possibilità di inviare la domanda di pensione.

Pensioni, le ultime dichiarazioni di Gianna Gancia. Gianna Gancia, presidente del Gruppo regionale della Lega Nord Piemonte, ha dal suo canto commentato i dati riguardanti le spese per le pensioni: “Di fronte allo stato allarmante in cui versa il sistema pensionistico italiano non vi è che la soluzione del decentramento. Non è, infatti, scritto da nessuna parte che il sistema previdenziale pubblico debba essere centralizzato”. Aggiunge la Gancia: “Fermo restando il criterio ideale della privatizzazione dell’intero sistema pensionistico un primo importante passo dovrebbe essere il passaggio ad un sistema di capitalizzazione, secondo il quale i contributi dei singoli non confluirebbero più nel calderone della spesa pubblica, come avviene ora, ma direttamente in fondi individuati in base a macroaree omogenee, dai quali poter poi attingere, una volta raggiunta l’età della pensione”. Pensioni, aspettativa di vita, la petizione su Chang.org. Sul fronte pensioni ed aspettativa di vita, sul sito Change.org è stata lanciata una petizione sull’aspettativa di vita che ha raggiunto quasi le 3000 firme e che verrà presentata al Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Repubblica, a cui hanno aderito anche i precoci del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti. Il testo recita così:”Il meccanismo di adeguamento della speranza di vita è stato introdotto con il pretesto di mettere a punto delle misure stabili di contenimento della spesa previdenziale. E’ un meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici che determina un aumento infinito dell’età utile per accedere alla pensione. La conseguenza è che si sa con certezza quando si incomincia a lavorare ma non si può determinare oggi a che età si andrà in pensione. L’età anagrafica che ci vorrà, sarà legata alla speranza di vita, che è stata aggiornata nel 2013 (di 3 mesi), nel 2016 (di ulteriori 4 mesi per un totale di 7 mesi), e sarà aggiornata, a meno che non si fermi l’aumento dell’aspettativa di vita, nel 2019 e poi da allora in poi ogni due anni (e non più ogni tre anni). Per la prima volta dalla fine della guerra questa è diminuita con un aumento drammatico della mortalità! “. Si chiede nella petizione di aderire affinché tutti possano sapere con certezza quando cominciano a lavorare quale sarà l’età della pensione. Ti potrebbe interessare anche: Riforma Pensioni tutte le ultime novità.