Serie A, 25° giornata, Atalanta-Crotone e Empoli-Lazio: risultati finali e cronaca. I due anticipi del sabato si concludono con due vittorie importanti in chiave europea per Lazio e Atalanta. I bergamaschi superano il Crotone per 1-0 grazie alla rete di Conti. Tre punti fondamentali per la squadra di Gasperini, che ora si trova al quarto posto solitario a +3 sull’Inter, impegnata oggi a Bologna. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri passano in vantaggio al 48′ con un inserimento di Conti, che approfitta di un assist del solito generosissimo Petagna.

Quarto gol in questo campionato per il terzino bergamasco, che si conferma uno dei gioielli della cantera atalantina. All’82’ El Papu Gomez colpisce l’incrocio dei pali con un destro a giro che avrebbe meritato maggior fortuna. Il Crotone esce a testa alta da un campo difficile, ma la situazione in classifica si fa sempre più drammatica. I calabresi sono penultimi a 14 punti e sembrano ormai destinati alla retrocessione.

Vittoria pesante anche per la Lazio di Simone Inzaghi, che espugna lo stadio Castellani di Empoli rimontando l’1-0 iniziale dei toscani. Primo tempo dominato dai biancocelesti, che non riescono ad essere cinici sotto porta e a sfruttare le fiammate di Felipe Anderson e Keita. Il più pericoloso è Parolo, con le sue conclusioni dalla distanza. Nella ripresa l’Empoli passa in vantaggio, a sorpresa, con il destro dalla distanza di Krunic, che al 67′ sorprende Strakosha.

Il vantaggio degli azzurri dura solo un minuto, perchè Ciro Immobile segna il pareggio sorprendendo la difesa empolese. Una rete da centravanti vero per il numero 9 laziale, che si riscatta dopo la prova opaca contro il Milan. Il 2-1 arriva all’80’ con un destro deviato di Keita che spiazza Skorupski e permette alla Lazio di salire a quota 47. L’Empoli resta quartultimo a 22 punti, ma può stare tranquillo per le contemporanee sconfitte di Crotone e Palermo.