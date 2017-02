Serie A, tutte le partite della 25a giornata del 18, 19 e 20 febbraio 2017. Si disputano questo weekend le partite di calcio del Campionato della Serie A della 25a giornata. Sabato si sono giocate Atalanta-Crotone ed Empoli-Lazio mentre venerdì 17 febbraio 2017 la Juventus ha battuto in casa il Palermo per 4-1 e consolida la sua posizione in testa alla classifica di Serie A. Tutte le altre partite della 25a giornata di Campionato del 19 e 20 febbraio 2017.

Oggi le altre partite della 25a giornata del campionato. Alle ore 12.30 si giocherà Bologna-Inter; alle 15.00 Udinese-Sassuolo, Chievo-Napoli, Pescara-Genoa, Sampdoria-Cagliari. Alle 18.00 il match Roma-Torino e alle 20.45 appuntamento con Milan-Fiorentina. “Soltanto con il cuore si possono fare queste rimonte e abbiamo dimostrato di avere un’anima – ha dichiarato Vincenzo Montella alla vigilia del match – Abbiamo la possibilità ed il dovere di entrare in Europa, lotteremo fino alla fine”. “Hanno giocatori di grande talento come Chiesa. Noi dobbiamo fare una partita aggressiva. L’assenza di Bernardeschi? Hanno giocatori per sostituirlo come Ilicic”.