Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 19 febbraio 2017. «Tempo di ribollenti novità al Trono Classico». Care amiche ed amici amanti del gossip televisivo, oggi ritorniamo a fare il punto della situazione delle nostre anticipazioni news e gossip di U&D dopo lo ‘slow down’ dovuto alla conduzione del Festival di Sanremo dell’onnipresente Maria De Filippi. Il punto caldo del dating show di Canale 5 è in questi giorni il Trono Classico, con ribollenti novità, che verranno portate in TV a partire dalla nuova registrazione svoltasi a metà della settimana scorsa. In sintesi, vedremo l’abbandono di Manuel Vallicella, la scelta di Sonia – che deciderà per Emanuele – e la presentazione di Marco, il nuovo tronista blu!

«Senior: attacchi a… rotazione!» Uomini e Donne e Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 19 febbraio 2017.

Si susseguono rapidi gli eventi anche nel Trono Over: le anticipazioni news e gossip di U&D mostrano infatti che c’è stata una nuova registrazione proprio ieri. Ma anche nelle puntate a ridosso di quest’ultima non sono mancati i colpi di scena – fra un attacco e l’altro di Tina a Gemma , di Gemma a Tina e di Giorgio a Gemma – come ad esempio la chiusura di Annamaria con Emilio, che trova troppo freddo, il benservito a Carmen da parte di Sossio, che riparte con Sabrina. E inoltre – last but not least – il fatto che Elisabetta non abbia sentito proprio con il Manetti quella famosa chimica che tanto serve nella conoscenza, e quindi lo saluta. Ne consegue che il Gabbiano sta volando in cieli turbolenti, visto che – prossimamente su questi schermi – lo vedremo bisticciare e chiudere con Astrid…