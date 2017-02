Aldo e Alessia di nuovo insieme: ospiti negli studi di Uomini e Donne insieme al piccolo Nicolò. Buone notizie per i fan della coppia tra le più seguite e amate formatasi negli studi Mediaset di Uomini e Donne. Dopo la crisi degli ultimi mesi, dove lui aveva confessato di averla tradita ma lei lo amava ancora, Aldo e Alessia tornano insieme e con loro ci presentano il piccolo Nicolò. Dopo un video che li presenta, eccoli entrare negli studi di Uomini e Donne tutti e tre mano nella mano con al centro il loro piccolo cucciolo. Durante la crisi Alessia aveva sempre confessato di amarlo ancora, ma spiega che il tutto è cambiato quando ha mollato un po’ la presa. Il giorno di San Valentino, l’ex tronista l’ha portata nel luogo dove l’ha chiesto di sposarla per ricominciare da capo. Alessia dichiara: “Ci ho creduto. Mio figlio è stato la mia forza” mentre Aldo afferma : “Ho passato un periodo di travaglio personale. Non riuscivo a capire bene me stesso. E’ il miglior periodo della storia che stiamo vivendo. Stiamo cercando di alzarci più forti di prima”.

Aldo e Alessia: tutto lo studio appare contento per la riappacificazione.

Tutto lo studio rimane in silenzio e anche la stessa Tina che interpellata da Maria dichiara di essere contenta di questa riappacificazione. Anche la padrona di casa Maria De Filippi si mostra contenta. Alessia parla ancora con la voce rotta dalle lacrime, lacrime di gioia ora. Maria le fa i complimenti per la sua forza e la sua tenacia. Aldo appare molto molto rammaricato per gli errori fatti: “ abbiamo capito i nostri errori e conosciamo i nostri caratteri e cercheremo di non commetterli più” dichiara.