Isola dei Famosi 2017, il look di Alessia Marcuzzi. Questa sera lunedì 20 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. Secondo le ultime anticipazioni sarà una puntata ricchissima di eventi e colpi di scena, a partire dalla nomination che ha visto al televoto due personaggi davvero molto forti, Giacomo Urtis e Raz Degan, protagonista nell’ultima puntata di degli screzi con Alessia Marcuzzi e con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017. Alessia Marcuzzi sarà come sempre un’ottima mediatrice tra gli umori dei vari naufraghi. Attesa in studio anche Nathaly Caldonazzo, ultima eliminata di quest’Isola dei Famosi 2017. Cosa indosserà Alessia Marcuzzi nella puntata di questa sera lunedì 20 febbraio 2017?

Isola dei Famosi 2017: i look scelti da Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi ha sempre optato per dei look total black o total white, caratterizzati da abiti stretti in vita da cinte vistose. Per le prime puntate ha deciso di indossare degli abiti lunghi dalle spalline sottili, mentre nell’ultima puntata andata in onda lunedì 13 febbraio 2017 ha optato per un miniabito nero velato che lasciava intravedere l’abito indossato sotto. Il look era reso particolare da un paio di decollette nere a punta impreziosite da una serie di lacci intorno alla caviglia.