Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 20 febbraio 2017. Avrà luogo domani alle 15.15 la 369 seduta della Commissione giustizia al Senato nella quale si terrà anche l’esame congiunto dei ddl amnistia e indulto. In Senato in un convegno promosso dalla Commissione Sanità si è parlato di Rems e opg a quasi due anni dall’ultima proroga per la chiusura definitiva degli Opg. Scopriamo le ultime news su carceri e detenuti ad oggi 20 febbraio 2017.

Nel convegno sulle Rems in Senato si è parlato di un emendamento al Ddl 2067 di modifica al codice penale e al codice di procedura penale e la prima firmataria la presidente della Commissione Igiene e Sanità, Emilia Grazia De Biasi, secondo quanto riportato da Quotidiano Sanità, ha dichiarato: “Oggi si chiudono gli Opg e abbiamo lavorato in questa direzione in piena cooperazione con il Governo e il commissariò Corleone ora dobbiamo passare alla fase due, ossia l’istituzione delle Rems su tutto il territorio nazionale facendo sì che, secondo il dettato della legge, siano strutture di riabilitazione e non di contenzione. Il tema è quindi quello di aprire i servizi sul territorio in modo che tutti possano avere accesso alle cure per salute mentale. Soprattutto bisogna riformare il processo penale. E l’emendamento a mia prima firma va in questa direzione: dobbiamo evitare che le persone in carcere con un disagio psichico, qualunque sia, passino automaticamente nelle Rems. Questo significherebbe riaprire i manicomi giudiziari. Dobbiamo invece lavorare per la salute in carcere”.

