Anticipazioni Il Segreto, le trame di venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 – «Matías sulle orme di Raimundo?». Attraverso le anticipazioni de Il Segreto, veniamo a sapere che Raimundo parla a Matías delle sue idee favorevoli agli anarchici. Non solo: fornisce anche al nipote libri e materiale propagandistico, nella speranza che il ragazzo segua le sue orme. Frattanto Severo e Carmelo scoprono che la mancanza di acqua nei loro condotti è dovuta a Hernando Dos Casas. Mauricio informa Francisca che a Miel Amarga sta succedendo qualcosa, ma non ha ancora capito cosa. Santacruz è nervoso perché dal punto di vista legale per lui non c’è modo di impedire che l’hidalgo prosciughi le sue terre. Intanto Fe ha capito bene che la Montenegro ha tutte le intenzioni di far saltare il matrimonio di Lucas e Sol!

«Rimproveri a catena per Camila!» Anticipazioni Il Segreto, le trame di venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano intanto che Rafaela e Ramiro escono insieme. Hernando sgrida Camila per aver portato Beatriz in paese senza il suo permesso. Mariana e Gracia iniziano i lavori al negozio. Francisca ricorre al vicario per impedire le nozze di Sol e Lucas. Emilia sta per scoprire il segreto di suo padre, ma Raimundo trova la scusa che lui e Matías stanno preparando un viaggio a Madrid, per fare una sorpresa a Prado.