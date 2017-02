Anticipazioni di Tempesta d’Amore, le trame di venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 – «Michael, Natascha e il futuro di Fabien». Le anticipazioni di Tempesta d’Amore rivelano che Natascha decide di interessarsi e di sostenere la nuova carriera di Fabien, supportandolo e standogli vicino. Michael è molto orgoglioso di lui. Il ragazzo, iscrivendosi all’Accademia di Musica, potrà ben presto realizzare finalmente il suo più grande sogno.

«Tina fa un’etichetta di successo» Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017

Entusiasta di questi nuovi sviluppi, secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore Fabien pensa che sia il caso di festeggiare. E così, di nascosto, sottrae una bottiglia di vino pregiato a Natascha. Tuttavia l’imprevisto è in agguato. Tina, nel frattempo, disegna la nuova etichetta per la birra Burger Brau e Oskar ne è molto soddisfatto. I due decidono di recarsi nel bosco per fare una passeggiata a contatto con la natura e stare un po’ insieme.