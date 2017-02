Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 febbraio 2017: «Mauro non è più disposto ad aiutare Teresa». Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 riferiscono che, per tutto un insieme di motivi, non ultimo il suo esautoramento in commissariato, Mauro non è più disposto ad aiutare Teresa nelle indagini su Cayetana e Fabiana. Allora la Sierra si confida con suor Brígida rivelandole che ha finalmente recuperato la memoria. Nel frattempo il terribile don Venancio – dopo aver umiliato in tutti i modi sua figlia Humildad – le porta via tutto il denaro che San Emeterio aveva messo da parte per la povera ragazza. Intanto María Luisa non ha intenzione di dire addio a sua madre che è in punto di morte.

Frattanto le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 rivelano che Trini e Víctor, che non sanno che María Luisa è già a conoscenzadi quali fossero i veri sentimenti di sua madre, decidono di non dirle la verità, per risparmiare alla ragazza ulteriori dolori. Nel frattempo Lourdes esala l’ultimo respiro sotto lo sguardo compassionevole e generoso di Ramón e Trini, che nonostante tutto piangono la sua scomparsa. Le domestiche raccontano a Leonor del contenuto fuorviante dell’articolo di Quiroga e la giovane scrittrice chiede al giornalista di fare una pubblica rettifica, ma il cialtrone non accetta.