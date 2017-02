Carnevale 2017: il carnevale di Vignavalle, tutti gli eventi in programma

Carnevale di Vignavalle 2017, tutti gli eventi in programma. Il paese di Vignanello festeggia il Carnevale 2017 all’insegna di feste in maschere, carri allegorici e tanto divertimento. Dopo la sfilata di ieri che, con una straordinaria partecipazione di pubblico, ha aperto alla grande il Carnevale di VignaValle 2017, a Vignanello sono già pronti altri appuntamenti all’insegna del divertimento. Giovedì grasso, 23 febbraio, esplosiva festa in maschera, aperta a tutti i bambini, presso la palestra Comunale.

Sarà un pomeriggio assolutamente da non perdere, con animazione, gonfiabili e conclusione con delizioso pane e Nutella.

L’ingresso è legato all’acquisto di un biglietto della sottoscrizione a premi a favore del Carnevale di VignaValle 2017.

Sabato 25, invece, un nuovo evento pensato per i più piccoli. Presso il teatro comunale di Vignanello, a partire dalle 16, andrà in scena lo spettacolo di burattini “Pulcinella e i suoi amici” a cura de Il Mondo Incantato. Ingresso libero. I festeggiamenti proseguiranno poi, tra sfilate e cortei in maschera anche domenica e martedì grasso.

Il Carnevale di VignaValle 2017, alla terza edizione, è organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica e culturale Una Pallina e un Cerchio – Tribù che Balla, con il patrocinio della Pro Loco di Vignanello, delle due amministrazioni comunali ed il prezioso contributo dei numerosi commercianti.

Per info e prenotazioni: tel. 334/5620186-329/3860324