Caterina Balivo, pantaloni a palazzo fantasia a Detto Fatto di oggi, lunedì 20 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 20 febbraio 2017. Caterina Balivo torna con una nuova puntata di Detto Fatto dopo la pausa del fine settimana. Anche oggi in puntata vengono proposti tanti tutorial utili ed interessanti: a Detto Fatto di oggi sono ospiti i bravissimi tutor Elisa D’Ospina, Paola Galloni, Stefano Bonomo e Maikol Fazio. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, Caterina Balivo ha scelto un look dai colori sgargianti: si tratta di un completo di tendenza composto da camicetta rosa che scivola morbida lungo il corpo e da un pantalone a palazzo rosso con fantasia floreale con maxi fiori bianchi. A completare il look sono delle bellissime décolleté nere con sfumature bordeaux sulla punta.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto del 20 febbraio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con un long bob senza scalature, per un effetto di estrema tendenza per la Primavera Estate 2017. La bella conduttrice di Detto Fatto per la puntata di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, ha scelto di portare i capelli lisci, per un risultato molto raffinato.