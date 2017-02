Eliminato Isola dei Famosi 2017 è Giacomo Urtis

Isola dei Famosi 2017, eliminato Giacomo Urtis. Lunedì 20 febbraio 2017 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017 che ha visto l’eliminazione di Giacomo Urtis. Il noto chirurgo dei Vip si trovava al televoto con Raz Degan, il quale nelle ultime settimane aveva avuto non pochi screzi con i suoi compagni di gioco. Poco prima dell’eliminazione era stato mostrato un video in cui Giacomo commentava gli altri naufraghi ed in particolar modo Eva, da lui ritenuta sua amica. Giacomo parlando con Massimo ha detto di voler far votare Eva la settimana a venire in quanto ci era rimasto molto male di esser stato votato dall’attrice.

Giacomo Urtis ha perso al televoto contro Raz Degan ed è per questo costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2017. Il chirurgo era stato votato settimana scorsa da alcuni dei suoi compagni e nonostante Raz abbia una personalità controversa si è dimostrato essere molto apprezzati dal pubblico a casa, tanto da poter rimanere sull’Isola. Al momento dei saluti anche Eva, che lo aveva votato, si è dimostrata molto dispiaciuta e lo stesso Raz ha avuto da ridere sul suo atteggiamento.