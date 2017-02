Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di martedì 21 febbraio 2017

Guida tv completa di martedì 21 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda martedì sera, 21 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della serie tv I fantasmi di Portopalo. Su Canale 5, invece, vedremo la partita di calcio della Champions League tra Paris Saint Germain e Barcellona. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di martedì 21 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della fiction I fantasmi di Portopalo, con Beppe Fiorello e Giuseppe Battiston. Stasera vedremo che Saro subirà un attentato, ma sia lui che sua moglie non si danno per vinti e continuano la battaglia… Su Rai 2 verrà trasmesso il programma Boss in incognito, trasmissione in cui gli imprenditore decidono di camuffarsi come semplici dipendenti delle proprie aziende per valutare il lavoro dei dipendenti assunti. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma di attualità #Cartabianca. Il programma è condotto da Bianca Berlinguer, un programma in cui vengono raccontate storie come se ci fosse un foglio di carta bianca da riempire.

La guida tv di martedì 21 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film The family man, con Nicolas Cage. Jack Campbell è un uomo ricco e di successo, privo di affetti veri. Il giorno della vigilia di Natale trova una chiamata senza risposta di Kate, la sua ex fidanzata che non vede da 13 anni. Il giorno di Natale, Jack ha un insolito risveglio: si trova in una camera da letto, è sposato con Kate e ha due figli… Dopo i primi giorni di assoluto panico, Jack si rende conto che questa è la vita che avrebbe vissuto se non avesse lasciato Kate per seguire la sua carriera.

Su Canale 5 andrà in onda vedremo la partita di calcio della Champions League tra Manchester City e Monaco. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il telefilm Supergirl. Kara e Alex festeggiano con James, Winn e Mon El il giorno dei Ringraziamento, ma capita un avvenimento inaspettato: HankHenshaw lancia un virus per ucciderli…

Guida tv: i programmi tv di martedì 21 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Martedì sera, 21 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il programma di attualità e di approfondimento condotto da Giovanni Floris con la partecipazione di Crozza Di martedì.