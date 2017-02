Isola dei Famosi 2017, anticipazioni. Questa sera lunedì 20 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, che sarà sicuramente ricca di colpi di scena. Sono al televoto due personaggi molto molto forti, Giacomo Urtis e Raz Degan, protagonista nella settimana appena trascorsa di qualche screzio con gli altri compagni di gioco e con la stessa Alessia Marcuzzi. Attesissima in studio Nathaly Caldonazzo, ultima eliminata di questa Isola dei Famosi 2017 nella puntata di lunedì scorso. Sarà di nuovo in studio anche Dayane Mello, che ha dichiarato recentemente di essere innamoratissima di Stefano Bettarini, conosciuto all’Isola dei Famosi 2017.

Isola dei Famosi 2017, anticipazioni: il cambio di programmazione.

Quest’Isola dei Famosi 2017 non sta riscuotendo i successi sperati al livello di ascolti e per questa ragione la programmazione verrà spostata dal lunedì al martedì a partire dalla prossima settimana. Il lunedì partiranno infatti sulla rete ammiraglia Rai i nuovi episodi del Commissario Montalbano. Proprio a causa degli ascolti non conformi alle aspettative si era vociferata la presenza di nuovi naufraghi molto apprezzati dal pubblico, come la coppia composta da Mario e Claudio, reduce da Uomini e donne. La coppia ha prontamente respinto le indiscrezioni ed ha chiarito che non prenderà parte al reality.