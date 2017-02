Isola dei Famosi 2017, il daytime, le news e le anticipazioni di oggi, 20 febbraio 2017: un incendio sull'Isola

Isola dei Famosi 2017, le novità ed il daytime e le anticipazioni ad oggi, lunedì 20 febbraio 2017. I naufraghi iniziano una nuova giornata sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ed i naufraghi sono tesi a causa dell’avvicinarsi della diretta, che avrà inizio tra poche ore. Tra pochissimo, infatti, conosceremo chi, tra Raz Degan e Giacomo Urtis, dovrà lasciare l’isola dopo la chiusura del televoto, e scopriremo i due nuovi nominati della settimana.

Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi, 20 febbraio 2017: Massimo Ceccherini spegne l’incendio!

I naufragi delll’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 hanno modo di non pensare, per un po’, alle nomination ed alla vicina eliminazione: sull’Isola del Fuoco divampa un incendio. Il motivo? Probabilmente le troppe erbacce secche utilizzate per ravvivare il fuoco che, con un po’ di venticello, hanno contribuito a diramare il fuoco e a seminare panico tra i naufraghi. A spegnere l’incendio ci ha pensato Massimo Ceccherini, che è convinto sia opera del malocchio…