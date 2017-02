La Prova del Cuoco, oggi 20 febbraio 2017. Inizia un’altra settimana in compagnia della scoppiettante Antonella Clerici che, come di consueto, è al timone della fortunata trasmissione di Raiuno, “La Prova del Cuoco“. Carnevale si avvicina ed, immancabilmente, vengono proposte ricette per la tavola del martedì grasso, ma non solo. Tradizione ed innovazione per i piatti della Prova del Cuoco con tema il Carnevale. Si è iniziato la settimana scorsa con la rivisitazione curata dal pasticciere Sal De Riso, ormai di casa nella trasmissione della Clerici. De Riso ha proposto una sua versione delle tradizionali chiacchiere con cacao, arancia ed anice, abbinate con una crema di cioccolato.

La Prova del Cuoco, oggi lunedì 20 febbraio 2017: inizia la settimana di Carnevale.

Un’ attenzione anche alle ricette di sicuro successo da preparare in poco tempo ed una finestra sui piatti di altri paesi, riproposti senza dimenticare le tradizioni. Nella puntata di venerdì abbiamo visto i tacos di pollo ed il riso allo zafferano con cozze nere in tempura. Per il Campanile Italiano abbiamo visto sfidarsi il Friuli con “Ventaglio di Faraona farcita al Tartufo” e l’Umbria con “Tagliolini alla San Daniele su cestini di frico croccante“. Il Friuli di Ragogna si è laureato come campione. Ed oggi cosa accadrà nella puntata di Prova del cuoco di oggi lunedì 20 febbraio 2017?