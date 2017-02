Loredana Lecciso: le importanti rivelazioni su Al Bano e Romina… Loredana Lecciso è stata ospite a “Parliamone sabato” su Rai 1. Importanti rivelazioni sono state fatte dalla compagna di Al Bano a Paola Perego. La Lecciso ha infatti rivelato: “Ero morbosamente gelosa di Al Bano”. Un attaccamento molto forte ad Al Bano, che Loredana si è resa conto essere nocivo a lungo andare per il loro rapporto.

Loredana Lecciso: le ultime news e rivelazioni.

Loredana Lecciso ha svelato a Parliamone Sabato: “Ero gelosa di lui in modo morboso, è un sentimento che mi ha fatto vivere male per anni e che per certi versi ha rovinato il nostro rapporto. Poi, con l’età, per fortuna la gelosia passa“. Riguardo all’eliminazione da Sanremo 2017 la Lecciso dice: “L’ho chiamato dopo l’eliminazione, pensando sapesse già tutto. E invece si era addormentato vedendo un altro programma! Non l’ho accompagnato, con lui c’è andato Albano jr. Ho preferito fare la mamma a causa degli impegni scolastici di mia figlia Jasmine. Non sarei andata comunque con lui sul palco. L’ho raggiunto a Sanremo a eliminazione avvenuta”. E aggiunge: “Con Romina ho un rapporto di grandissimo rispetto, che spero diventi sempre più positivo”.