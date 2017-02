Moda Primavera estate 2016-2017, Collezione Sandro Ferrone Primavera estate 2017. Arriva la primavera e con la nuova stagione anche le nuove collezioni della moda italiana. Tra queste non potevamo non citare quella primavera estate 2017 del brand Sandro Ferrone, di cui è testimonial la splendida Claudia Gerini. Nella nuova collezione primavera estate 2017 firmata Sandro Ferrone troviamo capi perfetti la loro attitudine femminile e trasversale.

Primavera estate 2017: la moda e gli abiti Sandro Ferrone.

Nella nuova collezione Sandro Ferrone troviamo abiti, un must di Sandro Ferrone, moderni e portabili sia nel color bianco latte che in black and white stampati, dalle silhouette aderenti. Immancabili anche le gonne a ruota abbinate a capi spalla leggeri e a giubbotti svelti in pelle. Il colore che spicca in questa collezione primavera estate 2017 è decisamente il rosso in una variazione più chiara che illumina l’incarnato. Non mancano anche i pantaloni ampi nei toni del cammello, i trench in colore ciclamino e tante altre proposte che uniscono l’eleganza alla praticità di tutti i giorni.