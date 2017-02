Poste Italiane: le assunzioni in Poste e le posizioni aperte ad oggi. Negli ultimi giorni è stata resa nota la notizia secondo cui nuove assunzioni sarebbero previste per Poste Italiane in questo 2017. In particolare le posizioni aperte riguardano i cd. portalettere. Scopriamo le ultime novità e le informazioni sul lavoro in Poste italiane, sulla tipologia e sulle modalità di invio della propria candidatura.

Poste Italiane: le ultime news e gli aggiornamenti sulle assunzioni.

Le assunzioni in Poste italiane come Portalettere 2017 determinerebbero poi contratti della durata di tre o quattro mesi, con possibilità di rinnovo. I soggetti alla ricerca devono entrare nella sezione erecruiting di Poste Italiane inviando la propria candidatura per l’assunzione in Poste italiane. La procedura è esclusivamente online e non si tratta di concorso quindi sarà semplicemente necessario inviare il proprio curriculum vitae con i dati richiesti dal portale di Poste Italiane. Il lavoro di portalettere è al momento uno dei più cercati e non si esclude che nei prossimi tempi si aprano anche altre posizioni di lavoro interessanti ai fini di nuove assunzioni.