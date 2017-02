Riforma delle pensioni, le ultime novità. Gli ultimi dati sulle pensioni sono stati forniti nel quarto bilancio del sistema previdenziale italiano curato da Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali. In esso vengono illustrati gli andamenti della spesa pensionistica, delle entrate contributive e dei saldi delle differenti gestioni pubbliche e privatizzate che compongono il sistema pensionistico obbligatorio del nostro Paese. Nel rapporto viene evidenziato che nel 2015 la spesa pensionistica relativa a tutte le gestioni è stata pari a 217.895 milioni di euro, con un aumento rispetto al 2014 dello 0,82% imputabile sia alla rivalutazione delle rendite all’inflazione, sia al cosiddetto “effetto rinnovo” che consiste nella sostituzione delle pensioni cessate con quelle di nuova liquidazione che hanno importi mediamente più elevati.

Nel documento sulle pensioni si osserva che a questi due fenomeni si è aggiunto nel 2015 il cosiddetto “effetto Fornero” cioè il boom delle pensioni anticipate: ne sono state liquidate 148.540 con un aumento del 74% sul 2014. Ciò è dovuto al fatto che i requisiti più rigorosi introdotti dalla legge Fornero (legge 214/2011) non avevano consentito a un notevole numero di assicurati di andare in pensione dal 2012 e gli stessi solo nel 2015 hanno maturato la maggiore anzianità prevista.

Pensioni anticipate, legge Fornero. Riforme possibili per Boccia (Pd).

I dati forniti nel dossier di Itinerari previdenziali indicano per Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, che alcune riforme nel mondo delle pensioni sono possibili.”L’incidenza della spesa pensionistica sul Pil, e quindi sul Bilancio dello Stato, secondo il Rapporto è pari all’11%, perfettamente in media con i principali paesi europei, anzi in molti casi più basso. Pensare, quindi, a degli aggiustamenti alla legge Fornero, in particolare per le nuove generazioni, non è un’eresia”, ha affermato.

Per Boccia non si può lasciare questo tema “a chi strumentalizza e fa demagogia facile a destra dicendo ‘aboliamo la Fornero’ a prescindere, senza approfondire dati e contenuti, ma solo per una polemica strumentale da utilizzare contro gli avversari”. “La legge Monti-Fornero”, ha concluso Boccia, “dopo 5 anni può essere adeguata alle prospettive che abbiamo di fronte”.