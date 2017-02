Riforma pensioni, oggi 20 febbraio 2017, le novità. Sul fronte pensioni ci saranno giornate decisive importante in arrivo, a partire da domani martedì 21 febbraio, alle ore 16 nella sede del ministero del Lavoro a Roma, prenderà il via il nuovo tavolo di confronto tra il ministro Giuliano Poletti e i leader delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil per discutere dalla seconda fase della revisione del sistema pensionistico nonché dei decreti attuativi nelle norme sulle pensioni già varate.

Pensioni, gli argomenti cardine della fase due di riforma.

Gli argomenti sulle pensioni che faranno parte della Fase2 del confronto saranno: pensione contributiva di garanzia e adeguatezza delle pensioni di importo medio – basso; lo sviluppo della previdenza complementare; la considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali; maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione; valutazione di ulteriori misure previdenziali per i lavori faticosi.

Pensioni, le novità in arrivo per il nuovo anno.

Le novità sul fronte pensioni che vedranno la luce nel prossimo anno vanno dall’Ape social e volontario all’allargamento della platea dei beneficiari delle misure previsti per i lavoratori impegnati in mansioni gravose e usuranti; dall’estensione dell’Opzione Donna all’aumento e all’ampliamento alle pensioni più basse della quattordicesima; dall’estensione della no tax area pensionati al cumulo gratuito dei contributi pensionistici, ai benefici per i lavoratori preoci e l’eliminazione delle penalità sulla pensione anticipata, come sottolinea Calogero Giuffrida su Blastingnews.

Pensioni, cumulo dei contributi, le ultime dichiarazioni di Orietta Armiliato del Comitato opzione donna social.

Le novità sulle pensioni introdotte con la legge di stabilità non hanno previsto l’estensione del cumulo gratuito utile ai fini dell’opzione donna. Orietta Armiliato del comitato Opzione donna social, che sta vagliando insieme ai rappresentanti degli esodati, la possibilità di una diffida collettiva, fa il punto dopo l’incontro con gli avvocati. “Carissime, come vi avevo anticipato abbiamo incontrato ieri i legali Avv. Andrea Maestri e Giorgio Sacco, per approfondire la possibile percorribilità di una diffida collettiva relativamente al l’impossibilità di cumulare i contributi sia per OD sia per esodati così come purtroppo sancito nell’ultima Legge di Bilancio. Raccolte tutte le informazioni, stiamo effettuando ancora alcuni approfondimenti e dunque, appena sciolti gli ultimi nodi, produrremo un dettagliato resoconto circa la possibilità di intentare questa azione.

Pensioni ed opzione donna, il punto di Walter Rizzetto.

Sulle pensioni anticipate donne ed in particolare sull’opzione donna anche l’onorevole Walter Rizzetto, vicepresidente della commissione lavoro alla camera, che dichiara:”Opzione Donna è un protocollo per accedere alla pensione in modo volontario ed anticipato. Possono fruirvi le donne tra i 57 ed i 58 anni di età, dipendenti od autonome. Lo considero un modo giusto ed intelligente per poter uscire dal mondo del Lavoro, favorendo, di fatto, un turn over in entrata, spesso rappresentato da persone più giovani (disoccupazione giovanile che rasenta, in Italia, il 40%). Ho quindi depositato due emendamenti al Decreto #1000proroghe in esame la prossima settimana, confido in una ampia convergenza parlamentare.

Il primo amplia l’estensione della misura al 2017. Il secondo amplia l’estensione della misura al 2018. Questi passaggi generano risparmi nel tempo e risolvono molte situazioni che dire drammatiche è dire poco. Spero, ancora, che #opzionedonna possa diventare strutturale e possa comprendere, in un futuro, anche i maschi che, rinnovo, volontariamente, vorranno uscire dal mercato del Lavoro. Tutto quanto sopra detto si affianca alla legittima e virtuosa battaglia che stiamo continuando a portare avanti sui cosiddetti lavoratori #precoci #Q41 e per la parte residua (ma sempre troppo alta) dei cosiddetti #esodati. Vi allego le due proposte di modifica che saranno discusse prima in Commissione e poi in Aula, sempre non venga apposta una probabile (ahimè) questione di Fiducia”.

Pensioni, la querelle tra governo e Anm.

Come sottolinea il sito Il Sussidiario, dopo aver protestato per la mancata riforma delle pensioni promessa dal Governo per alzare l’età pensionabile a 72 anni per tutti i magistrati, l’Anm dovrà decidere che linea tenere nei confronti del Governo. Il 26 gennaio non ha preso parte all’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione, e dopo la querelle tra non il Presidente Piercamillo Davigo e il ministro della Giustizia, il Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati deve decidere se portare avanti o meno la protesta nei confronti del governo.

Lavoro, questione sociale, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Sul fronte lavoro, pensioni, questione sociale, legge elettorale, il presidente della commissione lavoro alla Camera Cesare Damiano fa sentire forte la sua voce e dichiara:”Dobbiamo tutti insieme impegnarci per rafforzare l’intervento del Governo e del PD sulle questioni economiche e sociali. Solo a mo’ d’esempio, indico i temi sociali principali e più urgenti del nostro impegno, a partire da una battaglia in Europa per una politica economica orientata allo sviluppo e alla occupazione: la stipula del Contratto dei lavoratori della Pubblica Amministrazione; la regolazione e restrizione dell’uso dei voucher solo per le prestazioni occasionali e accessorie e la reintroduzione della responsabilità solidale nella filiera degli appalti; l’approvazione delle norme sul lavoro autonomo e sul contrasto alla povertà; la proroga degli incentivi alla ricollocazione, per dare una risposta ai 180.000 lavoratori posti in mobilità e il ripristino degli sgravi per l’assunzione dei lavoratori in Naspi.

Ritengo, inoltre, che sia opportuno lavorare ad una legge elettorale omogenea per le due Camere, che realizzi un equilibrio tra rappresentanza e governabilità. L’urgenza di questi problemi richiede un forte impegno del Governo fino alla conclusione della legislatura. Il Congresso si svolga nei tempi e nei modi necessari per coinvolgere gli iscritti, i simpatizzanti e gli elettori del PD. Vedo bene inoltre una conferenza programmatica preliminare al Congresso. Adeguate politiche per il lavoro e l’inclusione sociale sono oggi indispensabili per recuperare un rapporto positivo con larghi strati di cittadini, che hanno manifestato malessere e sfiducia nei confronti delle Istituzioni”.

Pensioni, Inps, le ultime news di Tito Boeri.

Dopo che la relazione della Corte dei Conti ha riacceso l’attenzione sul bilancio dell’Inps, mettendo in evidenza come per la prima volta il patrimonio sia risultato negativo nel 2015, il presidente dell’istituto Tito Boeri torna a tranquillizzare sullo stato del sistema pensionistico. “È sostenibile, un sistema che gli altri paesi ci vorrebbero copiare”, ha spiegato in un videomessaggio inviato al Future Forum di Udine. Boeri ha aggiunto però che “troppo spesso si è intervenuti guardando solo ai costi dell’immediato e non alle conseguenze di lungo periodo”.

Pensioni anticipate ed opzione donna, l’interessante disamina di Orietta Armiliato, Rossella Lo Iacono e Francesca Gabutti.

Nell’articolo relativo alle pensioni da noi pubblicato nella giornata di ieri, avevamo messo in luce il passaggio da gruppo pubblico a gruppo chiuso da parte del gruppo Facebook Opzione donna ultimo trimestre 1957-1958, a causa di comportamenti vessatori da parte di coloro che sono rimaste escluse dalla mancata proroga dell’opzione donna. Orietta Armiliato insieme alla Lo Iacono e la Gabutti taccia con fermezza tale atteggiamenti inutili e denegratori, che vanno a sminuire quanto di buono si sia riuscito ad ottenere. La Armiliato sottolinea: “Carissime, ecco, nostro malgrado, una bruttissima immagine delle donne. Ce ne dispiace molto anche se, personalmente, sono anni che subisco tali attacchi e quindi non mi sorprendo. Purtroppo, sulle pagine dei gruppi che si occupano di previdenza femminile ci sono donne, oramai conosciute però, che dimostrando malvagità, invidia e miopia; imperversano sulle loro pagine e/o nei gruppi creando danno innanzi tutto a loro stesse.

Questi comportamenti vanno solo a detrimento di tutto quello che di buono si riesce a costruire. Solidarietà a tutto il Gruppo Opzione Donna Ultimo Trimestre 1957-58 ed in particolare alle Amministratrici Rossella Lo Iacono e Francesca Gabutti che si sono battute con lealtà ed onestà intellettuale a nome di Tutte. Rileviamo altresì che è già il secondo Gruppo che per motivazioni analoghe questo mese ha dovuto rinunciare ad essere gruppo pubblico….e, su questo, vale la pena di fermarsi a ragionare un attimo”.

Opzione donna, il ringraziamento di Francesca Gabutti e Rossella Lo Iacono.

Francesca Gabutti ringrazia la Armiliato per la solidarietà: “Ciao a tutte .. Grazie Orietta Armiliato purtroppo questo comportamento si é manifestato a partire dal 23 di Novembre. Prima con attacchi personali a livello di mobbing, poi con minacce più o meno velate nella idea di organizzare una protesta in concomitanza della nostra festa ed ora spudoratamente sui social. Come già ho scritto buttare via le energie in questo modo è solo perdente. L’unione fa la forza e chi non lo comprende è destinato a perdere”.

Orietta Armiliato aggiunge:”Unione, umiltà, rispetto delle persone e delle istituzioni innanzi tutto #lavorarePerlavoraCon, quando sei “contro” a prescindere così come quando pensi che “tutto ti sia dovuto” semplicemente perché tu lo vuoi non costruirai mai nulla di buono”. I ringraziamenti giungono anche da parte di Rossella Lo Iacono:”Grazie Orietta purtroppo ogni medaglia ha il suo rovescio … ringrazio te e tutte le amiche per la comprensione”.

La Armiliato rimarca a chiosa del discorso:”Non sono d’accordo con il non ti curar di loro. Determinati atteggiamenti vessatori, lo stalking, il mobbing devono essere rilevati, denunciati e condivisi; starsene in silenzio è in qualche modo subire una violenza lasciando impunito chi l’ha compiuta”.

Ti potrebbe interessare anche: Riforma Pensioni tutte le ultime novità.