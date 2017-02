Serie A, 25° giornata: i risultati finali, la classifica ed il prossimo turno. Nessuna sorpresa in vetta alla classifica in questo turno di campionato, che però segna due svolte importanti in zona retrocessione: il prepotente ritorno di Zeman e l’esonero di Juric, con relativa crisi del Genoa. L’Inter espugna il Dall’Ara di Bologna grazie al gol di Gabriel Barbosa che all’81’ sblocca il risultato nello stesso stadio in cui Ronaldo segnò la sua prima rete “italiana” nel 1997. Furibondo Donadoni a fine partita, per un rigore non fischiato ai rossoblu.

Nel primo tempo Eder scalcia Dzemaili sulla riga dell’area di rigore, ma l’arbitro non fischia il penalty per il Bologna.Il Napoli batte il Chievo 3-1 a Verona e si mette alle spalle una settimana di polemiche, dovute alla tensione Sarri-De Laurentiis. Nel primo tempo segnano Insigne e Hamsik al 31′ e al 38′. Nella ripresa Zielinski chiude la partita con un destro deviato al 58′. Il Chievo non demorde e accorcia le distanze al 72′ con un bel gol di esterno destro segnato da Meggiorini. Il Sassuolo di Di Francesco sconfigge l’Udinese 2-1 e comincia a risalire la classifica.

Decisivo Defrel, autore di una doppietta dopo essere subentrato a Pellegrini. Inutile il bel gol al volo di Fofana. Era presente allo stadio Friuli Zico, l’ex fantasista brasiliano dell’Udinese degli anni ’80. Clamorosa vittoria del Pescara di Zeman che supera il Genoa per 5-0, centrando la prima vittoria (sul campo) di questo campionato. Rete di Benali e doppiette di Cerri e Caprari. Esonerato Juric, che non vinceva dal 3-1 contro la Juventus. La Sampdoria non va oltre l’1-1 contro il Cagliari, ma i sardi protestano per un gol regolare annullato ad Ibarbo nel finale di partita.

Alle 18:00 la Roma batte il Torino per 4-1 con i gol di Dzeko, Nainggolan, Paredes e Salah. Inutile la rete di Maxi Lopez all’84’. Spalletti ora è secondo a -7 dalla Juve di Allegri. Vince anche il Milan nel posticipo delle 20:45 contro la Fiorentina. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio rossonero con Kucka al 16′, pareggio viola con Kalinic al 20′ e rete decisiva di Deulofeu al 31′. La Fiorentina protesta per la mancata espulsione di Gomez per fallo da ultimo uomo su Kalinic.

Risultati: Juventus-Palermo 3-1, Atalanta-Crotone 1-0, Empoli-Lazio 1-2, Bologna-Inter 0-1, Chievo-Napoli 1-3, Udinese-Sassuolo 1-2, Pescara-Genoa 5-0, Sampdoria-Cagliari 1-1, Roma-Torino 4-1, Milan-Fiorentina 2-1

Juventus 63, Roma 56, Napoli 54, Inter 48, Atalanta 48, Lazio 47, Milan 44, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 34, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 12.

Prossimo turno: (sabato 25/2) Napoli-Atalanta (18:00), Juventus-Empoli (20:45), (domenica 26/2) Palermo-Sampdoria (12:30), Lazio-Udinese, Crotone-Cagliari, Sassuolo-Milan, Chievo-Pescara, Genoa-Bologna (tutte alle 15:00), Inter-Roma (20:45), (lunedì 27/2) Fiorentina-Torino (20:45).