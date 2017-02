Tagli di capelli corti primavera estate 2017: nuovi bob e caschetti anni ’90. Il caschetto è la moda del momento! I tagli di capelli corti ritornano preponderanti nella stagione in arrivo con tante soluzioni pratiche ma super seducenti, che prendono spunto dalle dive del momento. Kendall Jenner rilancia il taglio di capelli corto carré, effetto blunt quindi netto, che ricorda molto gli anni ’90.

I nuovi tagli di capelli bob appaiono meno voluminosi e scalati ma sono portati con la riga centrale, come vediamo in foto. Un taglio di capelli preciso ma seducente che, senza esagerare, dona femminilità e ringiovanisce. Non è un lob alle spalle ma non è nemmeno un caschetto, tra i tagli di capelli corti più richiesti. Questo nuovo taglio della top model più seguita è perfetto per mettere in risalto l’ovale del viso e trova la sua forza nella cura dei capelli e nella loro lucidità. E voi cosa ne pensate dopo aver visto il look di Kendall nella sfilata La Perla (in foto)? Voglia di capelli corti e caschetti anche per voi?