Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le novità del trono classico. Le ultime news e anticipazioni del programma di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, su canale cinque dalle 14.45 ci rendono noto che si stanno avendo diverse novità. Per prima cosa ci sono stati due abbandoni del trono: il tronista Manuel Vallicella ha deciso di lasciare definitivamente il trono da single, dichiarando di non essere a suo agio; in trasmissione è giunto il nuovo tronista Marco, che molto probabilmente oggi conosceremo e la tronista Sonia Lorenzini, dopo solo un mese e mezzo di trono, e dopo un brutto litigio, ha deciso di scegliere il corteggiatore Emanuele. Il trono più tranquillo sembra quello di Luca Onestini ma, anche qui, la bionda Giulia, corteggiatrice di Luca, ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: in onda la scelta di Sonia Lorenzini.

I telespettatori che seguono la trasmissione, nella puntata che andrà in onda Lunedì 20 Febbraio 2017 potranno assistere alla puntata della scelta di Sonia Lorenzini e di tutti gli avvenimenti accaduti durante la registrazione, e visto che gli argomenti da trattare sono tantissimi, la puntata del trono classico si prolungherà anche a Martedì 21 Febbraio 2017.

Per quanto riguarda il trono over abbiamo lasciato in sospeso la conoscenza tra Gemma e Michele e le lacrime per la dama torinese riferite ancora al suo Giorgio. Nelle prossime puntate assisteremo agli sviluppi.