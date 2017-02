Albano Carrisi e Romina Power, ultime news ad oggi 21 febbraio 2017!

Albano Carrisi e Romina Power, ultime news oggi 21 febbraio 2017. Romina Power è intervenuta per dire la sua nelle ultime polemiche sul Festival di Sanremo. Nonostante l’attrice e cantante sia tornata in Italia a lavorare in Rai, nel programma di Antonella Clerici ‘Standing Ovation‘, ha voluto dire la sua sulla polemica tra alcuni big in gara, tra cui il suo ex marito e Gigi D’Alessio, e l’organizzazione della kermesse. “Ha ragione Gigi D’Alessio, bravo Gigi! Se sono esperti di musica possono giudicare la musica, altrimenti che se ne stiano a casa loro”, ha detto Romina.

La Power ha spiegato la sua posizione in merito: “È come se avessero usato i Big per fare audience e poi, quando non sono serviti più, hanno mandato avanti i giovani. Le giurie non erano equilibrate e non erano specializzate come invece dovevano essere”. Dalle pagine di ‘Chi’ era stato Gigi a lanciare per primo l’accusa. “A Sanremo non è stato fatto fuori D’Alessio, è stata fatta fuori una categoria di cantanti. Qual è la motivazione, quella di far vincere i giovani? Va bene, allora noi serviamo da esca, perché il programma senza di noi non li fa 11 milioni di telespettatori. Fiorella Mannoia è partita già protetta perché, a quel punto, chi salvavi? La giuria di qualità è normale che salvi la Mannoia, perché fa figo”, aveva detto D’Alessio.