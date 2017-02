Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni ed ospiti dello speciale. Sabato 25 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16, lo speciale che ogni settimana ci fa vedere le sfide dei ragazzi della scuola. Secondo le ultime anticipazioni il programma sta entrando davvero nel vivo in quanto a breve partirà la fase del serale. Il 25 marzo 2017 è infatti prevista la prima puntata della fase serale di Amici 2017 Ed. 16 ed i ragazzi si stanno preparando al meglio per dimostrare ai professori di meritare un posto nella fase finale. Nella puntata andata in onda sabato scorso sono due ragazzi, Elisa e Francesco, sono usciti a causa di una sfida, mentre Alessio non ha superato l’esame di sbarramento.

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni: Ermal Meta ed Elodie ospiti in studio.

Sabato 25 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata dello speciale di Amici 2017 Ed. 16, condotto come sempre da Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali nella puntata di sabato di Amici 2017 Ed. 16 ci saranno due ospiti davvero speciali, di cui una vecchia conoscenza del programma. Elodie, reduce dall’esperienza sanremese, sarà ospite ad Amici 2017 Ed. 16 per cantare il suo ultimo singolo Tutta colpa mia. Andreas e Vittoria balleranno sulle note di questo brano, mentre Oliviero e Sebastian si esibiranno sulle note del brano di un altro ospite. Secondo le ultime anticipazioni ci sarà infatti anche Ermal Meta, il quale porterà ad Amici 2017 Ed. 16 il suo ultimo pezzo Vietato morire.