Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: tutte le ultime news ad oggi 21 febbraio 2017

Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 21 febbraio 2017. Oggi alle 15.15 si terrà la 369 seduta della Commissione giustizia al Senato con l’esame congiunto dei ddl amnistia e indulto. Ecco intanto le ultime news su carceri e detenuti ad oggi martedì 21 febbraio 2017.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 21 febbraio 2017.

A Cuneo, secondo quanto riportato da targatocn è stato effettuato ieri il sopralluogo al nuovo padiglione di Alta Sicurezza del carcere di Saluzzo da parte del garante regionale dei detenuti Bruno Mellano e la garante comunale Bruna Chiotti.

“È stata una presa d’atto delle problematiche della nuova sezione. In questo sopralluogo abbiamo riscontrato disponibilità e collaborazione da parte del personale carcerario. Sono emerse alcune problematiche che avevamo già rilevato per la popolazione stanziale: lontananza, isolamento, difficoltà per i parenti in visita di raggiungere Saluzzo, difficoltà di telefonate, problematiche di salute”.

A Lamezia, secondo quanto riportato da lameziainforma.it, al quarto punto all’ordine del giorno in Consiglio comunale di ieri è stata messa la questione della sede del Provveditorato Regionale della Polizia Penitenziaria. Non poche le discussioni politiche intorno a questo tema, che hanno seguito quelle relative alla precedente chiusura del carcere lametino.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.