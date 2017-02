Anticipazioni Beautiful, tutte le trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2017 – «Una telefonata tra Bill e Brooke». Attraverso le anticipazioni di Beautiful, vediamo che Bill telefona a Brooke e le propone di ritornare con lui. La Logan risponde in maniera evasiva, consigliandogli di ritornare con Katie, ma il magnate riafferma di amare lei e non la sorella. La donna riaggancia subito quando si accorge della presenza nel suo ufficio di Ridge, che però non le nasconde di aver capito con chi stesse parlando al telefono. Il Forrester le chieder esplicitamente che cosa provi per Bill Spencer. Brooke gli dice chiaro e tondo che non ha smesso di amarlo.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che, nel frattempo, Katie – convocata dal marito – si presenta nel suo studio presso la Spencer Pubblications. Bill le chiede di firmare al più presto per il divorzio. Lei risponde che ci deve pensare su. Intanto uno sconvolto Ridge riferisce a Brooke che Eric si è messo con Quinn. Lo stilista afferma di essere molto preoccupato per le sorti della Forrester Creations ora che la Fuller è diventata la nuova compagna del patriarca…

Secondo le anticipazioni di Beautiful ovviamente Ridge è ben lontano dal pensare che Quinn sia veramente innamorata di suo padre, convinto com’è che la donna lo abbia sedotto per un puro calcolo d’interesse e di potere. Ridge è persuaso che a questo punto solo Katie potrebbe salvare la Forrester cedendogli la parte di quote appartenenti a Bill. Questi, intanto, solo in ufficio, non fa che pensare a Brooke. Infine vediamo attraverso le anticipazioni di Beautiful che Thomas e Sasha, lavorando gomito a gomito, si confidano i rispettivi problemi sentimentali. Sasha gli racconta che Zende ora sta di nuovo con Nicole, e Thomas le parla di Caroline, che ha deciso di staccare un po’ la spina.