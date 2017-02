Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2017 – «Il grande scheletro nell’armadio di Oskar!». Abbiamo visto attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore, come Tina e Oskar abbiano pensato di staccare un po’ la spina insieme per qualche ora, recandosi nel bosco per fare una passeggiata a contatto con la natura. Ma gli scheletri nell’armadio sono in agguato: infatti quando il fratello di Pia si avvicina un po’ troppo al luogo dove è stato seppellito l’aggressore di sua sorella ucciso per legittima difesa, incomincia ad andare nel panico, e chiede alla sua fidanzata di fare ritorno al più presto in hotel.

«Una patata bollente» Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2017

Ma i guai di Oskar sono appena incominciati! Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci avvertono infatti che in seguito il giovane fa una scoperta che lo sprofonda ancora di più nel panico di cui sopra. Si tratta dell’orologio che era appartenuto al morto, che in un modo o nell’altro – vedi le nostre passate anticipazioni delle puntate tedesche di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore – è finito nelle mani di André, il quale, ovviamente, è completamente all’oscuro del fatto di sangue (e, altrettanto ovviamente, ha un sicuro istinto nel cacciarsi involontariamente in situazioni scabrose e complicate!)

«La doppia faccia di Desirée». Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2017

Frattanto le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che Desirée ha una dura reazione quando vede Lechner e Clara parlare fra di loro. Alla fine Adrian, per evitare di alimentare nuovi sospetti, racconta alla sua fidanzata i problemi di Melli. Appurata la situazione, la Bramigk si finge solidale con la sua amica – rivale, dicendole che può contare su di lei…

