Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2017 – «Presenze imbarazzanti». Attraverso le anticipazioni di Un posto al sole, vediamo come la presenza di Alberto a Palazzo Palladini si stia facendo sempre più imbarazzante, e non solo per Nadia e Renato. In ogni caso la Makarenko non vede l’ora di liberarsene, e pensa al modo di toglierselo dai piedi! Intanto Matteo è sul punto di accettare la vantaggiosa proposta di Roberto – che gli chiede in cambio di sparire dalla vita di Marina – ma, proprio quando stanno per concludere l’accordo, qualcosa interviene a scompigliare i piani di tutti…

«Aria di droghe (leggere e pesanti…)» Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2017

Come abbiamo già accennato nelle nostre anticipazioni di Un posto al sole, l’atmosfera intorno a Vittorio si è fatta pesante, perché il ragazzo non riesce a farla finita con l’uso della cannabis, per la preoccupazione di chi gli sta intorno. Renato è alle soglie di una drastica decisione che metta fine alla deleteria influenza di Alberto nella sua vita. Di che si tratta? Franco e Angela ormai non la smettono più di discutere, mentre Luca Grimaldi scopre che il figlio della Baroni è coinvolto nel traffico di droga.