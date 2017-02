Anticipazioni Una vita – Acacias 38, tutte le trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2017 – «Oppresso dai sensi di colpa!». Attraverso le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, vediamo che Mauro, dopo essersi rifiutato di aiutare Teresa nelle sue indagini contro Cayetana, ora si sente in colpa. L’ex ispettore non ha ancora detto alla Sierra – la donna che veramente ama – che sta per sposarsi con Humildad solo per mantenere fede ad un impegno preso con il padre di costei, per la quale non nutrirà mai vero amore e vera passione.

«Mauro scaccia don Venancio» Anticipazioni Una vita – Acacias 38, trame di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2017

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 riportano che Mauro ha un duro scontro con don Venancio – il prepotente padre di Humildad, che si è permesso di sequestrarle il denaro messo da parte dal poliziotto per aiutare la ragazza a sbarcare il lunario: finisce per cacciarlo via in malo modo! Intanto abbiamo visto come Quiroga abbia respinto in modo sprezzante la richiesta di rettifica del suo articolo sul romanzo di Leonor: ora le cameriere di Acacias 38 rischiano il posto!