Carnevale 2017, a Roma domenica 26 febbraio 2017 al via al The Cosplayworld Contest

Il Carnevale si avvicina, e sono tanti gli eventi e le manifestazioni organizzate in tutta Italia per rendere la festa più colorata dell’anno ancora più allegra e divertente. Il 26 febbraio nel Centro Commerciale Romaest, in via Collatina 858, è possibile vestire i panni del proprio personaggio preferito e partecipare al raduno The Cosplayworld Contest. L’evento è gratuito, sono previsti numerosi premi per tutti i cosplayers ed è previsto anche uno special contest “Marvel vs Dc Comics”.

Roma, al via al The Cosplayworld Contest domenica 26 febbraio 2017.

Dalle 14 alle 16 sarà possibile iscriversi alla gara, L’evento gratuito, organizzato da Mps Studios, inizierà alle 16:30 circa. I partecipanti potranno indossare il loro costume e salire sul palco per l’esibizione. Previste filate, performance dei personaggi, foto ricordo, video delle esibizioni e premi per le categorie. I costumi dei cosplayers che parteciperanno al Contest potranno ispirarsi ad anime, card game, cartooons, comics, fantasy, film, fumetti, giochi di ruolo, gothic, rock, original, steampunk, manga, pubblicità, quiz, telefilm, videogame e visual.

The Cosplayworld Contest premierà ben 8 categorie, tra cui miglior costume,

miglior personaggio femminile e maschile, migliore esibizione, premio simpatia.

Una giuria di settore, composta da 5 membri appartenenti al mondo del Cosplay,

valuterà i costumi e decreterà i vincitori. All’interno dell’evento è previsto uno special contest ‘Marvel vs Dc Comics’, dove verranno assegnati altri 2 premi, solo per queste categorie.