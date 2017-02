Caterina Balivo, look casual chic con jeans e raffinata canotta a Detto Fatto di oggi, 21 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, martedì 21 febbraio 2017. Caterina Balivo torna a Detto Fatto per proporre un’altra puntata frizzante e divertente ricca di interessanti tutorial. Anche oggi Caterina stupisce con uno splendido outfit: la conduttrice, per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 21 febbraio 2017, ha scelto un look casual chic con jeans con pietre gioiello, raffinata canotta nera con eleganti ricami sul décolleté ed una giacca nera che porta sbottonata. A completare e ad impreziosire il look sono delle bellissime décolleté a punta con alto tacco a spillo color oro.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 21 febbraio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con un raffinato long bob, un taglio di assoluta tendenza per la Primavera Estate 2017. Il taglio è pari, e la conduttrice ama portare i suoi capelli sciolti o con raffinati raccolti. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 21 febbraio 2017, Caterina ha scelto di portare i suoi capelli lisci con riga laterale.